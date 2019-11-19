В Витебской области особое внимание в профилактике преступлений уделят работе с детьми

19 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Особое внимание при согласовании комплексного плана по профилактике правонарушений в Витебской области на 2020 год будет уделено преступности несовершеннолетних и фактам насилия над детьми. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, прокурор области Вадим Сущинский.

По словам прокурора региона, профилактику преступлений нужно проводить комплексно, с участием соцслужб, ЖКХ, правоохранителей, органов власти, общественных организаций, отделов образований. "Проще предупредить, привлечь к административной ответственности, чем потом к уголовной. Особое внимание при согласовании комплексного плана по профилактике правонарушений в Витебской области на 2020 год будет уделено преступности несовершеннолетних и фактам насилия над детьми. Важной темой останется борьба с преступлениями, посягающими на жизнь и здоровье людей", - сказал Вадим Сущинский.

По информации прокуратуры области, рост числа фактов насилия в семье в текущем году зарегистрирован в двух районах Витебска, а также Браславском, Глубокском, Дубровенском, Лепельском, Лиозненском, Толочинском, Ушачском, Шарковщинском, Шумилинском районах и Новополоцке. Рост бытовых убийств - в пяти районах и двух городах. Всего за январь-сентябрь в Витебской области таких преступлений совершено 274 (за аналогичный период 2018 года - 287), от них пострадал 241 человек (250), в том числе 15 несовершеннолетних (11).

Вадим Сущинский добавил, что январе-октябре в регионе на 3% сократилось число преступлений по линии уголовного розыска, но наблюдается незначительный рост общей преступности и в виртуальной сфере.

Сегодня в прокуратуре области прошло заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Участники рассмотрели вопросы эффективности субъектов профилактики по предупреждению преступлений и правонарушений в различных сферах.-0-