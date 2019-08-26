В Витебской области от борщевика Сосновского в этом году очистили более 4 тыс. га

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области с начала весеннего сезона работы по ликвидации борщевика Сосновского, в том числе повторные, проведены на площади более 4 тыс. га. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Жанна Олейникова на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы проведены на территории более 4 тыс. га, в том числе на 1 тыс. га - за июль-август. Химическим способом обработано 60% площади. На эти мероприятия израсходовано около Br600 тыс. бюджетных средств и порядка Br420 тыс. собственных средств землепользователей: дорожных, лесных сельскохозяйственных и других организаций", - проинформировала Жанна Олейникова.

По ее словам, достаточно успешно провели комплекс работ по удалению этого инвазивного растения в Лепельском и Шарковщинском районах. Вместе с тем в некоторых районах (Витебский, Ушачский, Городокский, Браславский, Толочинский, Сенненский) необходимо проведение повторных работ, в том числе химическим способом.

Внимание участников заседания на проблеме распространения в регионе борщевика заострил председатель облисполкома Николай Шерстнев, подчеркнув, что вопрос рассматривается в этом году уже в третий раз и еще будет обсуждаться. По его словам, впереди два месяца, в течение которых необходимо максимально активно поработать, объединив все ресурсы и усилия, не "вуалируя" данных. "Мы уже вышли на финишную прямую в плане приведения в порядок мест, находящихся в поле зрения. Это огромный кусок работы. И надо его доделать, убрать все доступные очаги, в том числе мелкие. В следующем году пойдем вглубь территории, посмотрим леса, расположенные там поля. Однако уже сейчас надо установить всех землепользователей этих площадей", - подчеркнул губернатор.-0-