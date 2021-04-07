В Витебской области от COVID-19 вакцинировались более 12 тыс. человек

7 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. В регионе привили более 12 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Пока вакцину получают те, кто входит в группы риска. Это работники организаций здравоохранения, учебных заведений, учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, территориальных центров социального обслуживания населения. Массовая вакцинация против COVID-19 начнется во второй половине апреля.

Специалисты подчеркнули, что вакцинация населения - основная и одна из наиболее эффективных мер профилактики воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной. Записаться на вакцинацию можно в территориальных поликлиниках по месту жительства, для уточнения информации нужно обратиться в регистратуру поликлиники.

В последнее время тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Витебской области не отмечается. Несмотря на это, с постепенным приходом весны в общественных местах стало меньше людей в масках. Медики заостряют внимание: расслабляться и игнорировать рекомендации по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования не стоит.-0-