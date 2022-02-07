В Витебской области паспортизируют всю неиспользуемую недвижимость для продажи в 2022 году

7 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области планируется паспортизировать все неиспользуемые коммунальные объекты недвижимости для вовлечения в оборот в 2022 году путем реализации на аукционах, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Витебскоблимущество" Виктор Зайцев.

Всего для продажи определены 338 объектов недвижимости (107,6% к плану на 2021 год), из которых почти 40% будут впервые выставляться на торги. "Витебскоблимущество" совместно с гор- и райисполкомами в феврале намерено проанализировать ситуацию по каждому строению и сформировать на основе аналитической информации паспорт недвижимости. В досье будет содержаться информация, когда и в связи с чем прекращено использование имущества, наличие правоустанавливающих документов, какие действия предпринимались по оформлению недостающих документов, какие наиболее значимые мероприятия проведены по вовлечению в оборот и ряд других сведений.

Комплексный анализ даст возможность выявить слабые места в процессе принятия решений по подготовке зданий к продаже и при формировании пакета документов, оперативно исправить недостатки и упущения в организационной работе, пояснил Виктор Зайцев. Кроме того, досье создаст основу для повышения качества мероприятий по продвижению объектов недвижимости через различные каналы коммуникаций. Эту деятельность предстоит вывести на новый уровень, в том числе за счет реализации областной информационной кампании по вовлечению в оборот недвижимости, план мероприятий которой утвержден Витебским облисполкомом. Он предусматривает подготовку информационных материалов различных журналистских жанров и под различные каналы распространения информации, активизацию сотрудничества руководителей и ответственных должностных лиц исполкомов с творческими коллективами редакций по освещению работы с неиспользуемой недвижимостью. Организованная таким образом системная работа позволит повысить оперативность и эффективность процедуры поиска новых собственников недвижимости, считает Виктор Зайцев.

Для решения этих задач также предназначены сформированные по инициативе комитета "Витебскоблимущество" специализированные перечни объектов недвижимости под различные деловые цели и способы вовлечения в оборот. Это база данных по историко-культурному наследию, в которую включены 27 бывших усадебных комплексов и других архитектурных сооружений XVIII - начала XX века. Перечень свободных производственных площадок и сформированных земельных участков для инвесторов под организацию производственной деятельности содержит необходимую информацию для принятия решений по 134 объектам.

Еще 95 коммунальных зданий и сооружений составляют перечень имущества для безвозмездной передачи под реализацию инвестиционных проектов. К слову, в 2021 году таким образом вовлечено в оборот 12 объектов недвижимости. Например, в Полоцке на базе объектов бывшего военного городка будет создан интерактивный кинотеатр с мини-кафе, а также производство мебели. В Оршанском районе бывшие социальные строения станут основой для организации частной спортивной школы. В Витебском районе уже заработало производство рекламных конструкций после безвозмездной передачи и реконструкции бывших гаражей в поселке Вороны.

Кроме того, "Витебскоблимущество" ведет электронную карту неиспользуемых и предлагаемых к продаже зданий и сооружений, которой можно воспользоваться на сайте комитета. Там же можно ознакомиться со специализированными перечнями объектов недвижимости.

В 2022 году в Витебской области предстоит вовлечь в хозяйственный оборот суммарно 354 объекта недвижимости, или на 8% больше плана 2021 года. Основным способом сокращения простаивающей недвижимости остается продажа на аукционе, с помощью которого предстоит найти новых собственников для 95,5% неиспользуемых сооружений. Еще 16 объектов недвижимости запланировано передать безвозмездно или использовать в собственных целях балансодержателями.-0-