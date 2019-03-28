В Витебской области планируется увеличить посевы льна-долгунца на 7%

28 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в текущем сезоне планируется расширить посевы льна-долгунца примерно на 7% до 15 тыс. га, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном объединении "Витоблленпром".

Льноводы Витебской области нацелены на наращивание производства льнотресты для повышения загрузки льнозаводов региона. В связи с этим в 2019 году стоит задача произвести не менее 48 тыс. т качественной льнотресты, что на 11% больше урожая 2018 года и на 20,3% - 2017 года.

Валовой сбор предстоит обеспечивать за счет увеличения посевных площадей, а также повышения урожайности в среднем по области до 40 ц/га (в 2018 году этот показатель составил 33 ц/га, в том числе в ОАО "Дубровенский льнозавод" - 46,8 ц/га, ОАО "Боброво-Агро" - 52,3 ц/га). Для этого необходимо качественно провести посевную кампанию за 2 недели или ежедневно засевать по тысяче гектаров, что возможно при двусменной организации работ на новой технике. Наибольшие площади льна-долгунца предстоит засеять в сырьевой зоне Ореховского (3,6 тыс. га в Оршанском и Толочинском районах) и Дубровенского (2,8 тыс. га) льнозаводов.

Сохраняет актуальность задача по минимизации потерь при уборке льна, которую должны завершить не позднее 15-20 августа. При этом предстоит собрать 2,6 тыс. т семян, чтобы сократить объем ресурсов, отвлекаемых на их приобретение. Проработаны вопросы научного и технологического сопровождения выращивания льна-долгунца.

Продолжится обновление материально-технической базы отрасли при поддержке областного бюджета. Планируется приобрести более 200 единиц техники, часть средств будет направлена на покупку семян, удобрений, средств защиты растений, подготовку машинно-тракторного парка. На эти цели выделено около Br7 млн.

В Витебской области возделыванием льна занимаются в десяти районах. В отрасли задействованы более 4,5 тыс. человек. Действуют 8 льнозаводов, 14 льносеющих хозяйств, льносемстанция, базируется Институт льна.-0-