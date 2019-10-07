В Витебской области планируют отказаться от использования аммиака на предприятиях

7 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области планируют постепенно уйти от использования в системах предприятий аммиака, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус перед заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям при облисполкоме.

В Витебской области сегодня работают 23 предприятия, которые используют в своей системе аммиак. В 2009 году их было 39. "Планируем разработать план действий, чтобы в дальнейшем отказаться от использования аммиака в системах предприятий", - отметил Владимир Белоус.

Как сообщалось, в Миорах 25 сентября на производственном участке Полоцкого молочного комбината произошел выброс аммиака. Выяснилось, что в результате разгерметизации сварного шва холодильной установки на участке от испарителя до влагораспределителя произошел выброс вещества. Персонал самостоятельно покинул территорию предприятия. В радиусе 200 м от места происшествия расположено учреждение образования. Спасателями из здания школы в безопасное место эвакуировано 560 детей и 110 человек персонала. Никто не пострадал.

В тот день было выброшено 63 кг аммиака, рассказали спасатели. Последующие замеры воздуха, грунта и воды показали, что превышения допустимой концентрации вещества не было. Способствовала успешной ликвидации происшествия и погода: 25 сентября был слабый ветер, он не разнес вещество по окрестности.

Во время проверки в цехе нашли нарушения. Не было достаточного количества противогазов, других спецсредств, отсутствовала необходимая документация, не проводилась поверка некоторых устройств и их плановое испытание.

"Причиной инцидента стала халатность должностных лиц, нежелание вовремя обслуживать оборудование", - добавил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.

Сегодня в облисполкоме прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На ней рассмотрели вопрос готовности домов и организаций Витебской области к осенне-зимнему периоду.-0-