В Витебской области планируют почти на четверть уменьшить площади борщевика Сосновского в 2021 году

3 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В планах Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 2021 год уменьшить площади распространения борщевика Сосновского в среднем почти на четверть. Об этом сообщил на итоговой коллегии председатель комитета Виктор Галанов, передает корреспондент БЕЛТА.

Растение в Витебской области в свое время получило широкое распространение как сельскохозяйственная кормовая культура. Последствия такого расселения борщевика проявились в последнее десятилетие. "В этом году планируем на 20-25% уменьшить площади произрастания этого растительного агрессора. На эти цели из местных бюджетов выделено около Br1,2 млн. Сейчас в районах имеются запасы гербицидов, чтобы на местах их смогли применить на начальной стадии появления борщевика", - отметил Виктор Галанов.

Председатель комитета добавил: весной 2020 года около 4 тыс. га было поражено борщевиком Сосновского. К осени инвазивное растение уничтожили на более чем 440 га. "На регулирование распространения борщевика Сосновского местные бюджеты направили более Br1,3 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Общий объем выделенных средств с учетом собственных средств землепользователей составил более Br1,7 млн", - подчеркнул Виктор Галанов.

Больше всего эта проблема коснулась Ушачского, Витебского, Городокского, Браславского, Миорского, Сенненского и Толочинского районов. В Чашникском районе удалось практически полностью избавиться от инвазивного растения.

В 2020 году после теплой зимы борщевик Сосновского появился на полях области уже в апреле. В этом году комитет будет следить за обстановкой и начнет борьбу с опасным растением на стадии его начального роста. Прежде всего в центр внимания районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды попадут сельхозугодия. "Коварство борщевика в том, что он может появиться на тех территориях, где его не было 5-6 лет. Поэтому мы будем следить и за теми районами, где в прошлом году удалось добиться почти полного исчезновения зеленого агрессора", - сообщил Виктор Галанов.-0-