В Витебской области планируют реконструировать 180 объектов АПК

14 января, Толочинский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Не менее 180 объектов сельскохозяйственных предприятий Витебской области планируют реконструировать или возвести новые в этом году, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель облисполкома Николай Шерстнев.

В Витебской области в сельхозорганизациях очень много помещений, которым более 30 лет. Часть из них не эксплуатируется или выведена из оборота. "Ситуация достаточно сложная. Технологического содержания скота, необходимой продуктивности добиться не можем, поэтому сделали определенные выводы на полученном опыте в отдельных сельскохозяйственных структурах", - отметил губернатор.

По словам Николая Шерстнева, в регионе хотят реконструировать и построить не менее 180 помещений различного предназначения АПК. Для этого будет разработана программа в разрезе буквально каждого района и сельхозорганизации. "Мы можем только таким путем резко прирасти в объемах продукции, не снимая вопрос строительства и новых молочно-товарных ферм и комплексов. Одно другому не мешает. Но именно за счет быстрого, дешевого, качественного строительства хотим старые помещения привести в технологическое состояние, создать условия, чтобы получить максимальную эффективность и так переломить ситуацию в экономике сельского хозяйства", - подчеркнул председатель облисполкома.

Сегодня в Толочинском, Оршанском и Дубровенском районах проходит выездное совещание по вопросам повышения эффективности производства продукции животноводства, строительства животноводческих объектов в Витебской области. Его участники посещают объекты АПК трех районов. Во время совещания обсудили работу Оршанской интеграционной структуры, необходимости повышения загрузки перерабатывающих предприятий, роста их экономики и улучшения взаимосвязи между сельхозорганизациями и заводами.-0-