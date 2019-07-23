В Витебской области планируют увеличить посевы гибридной ржи в два раза

23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области собираются увеличить площадь посевов гибридной ржи в два раза. Об этом председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, по итогам республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая.

Возделывание гибридной диплоидной ржи уже ведется практически во всех районах Витебской области. Сейчас ею заняты 10 тыс. га. "В этом году хотим довести посевы гибридной ржи до 20 тыс. га. Если нам удастся посеять всего 60 тыс. га ржи, то третья часть будет гибридная", - сказал Николай Шерстнев.

Губернатор отметил, что пять лет назад начал работать с этой культурой буквально на одном гектаре. "Гибридная рожь гораздо менее требовательная к условиям производства, плодородию и выдерживает засушливую погоду. У нее выше урожайность, чем у других культур. На тех полях, где выдерживается технология, урожайность формируется в пределах 60-80 ц/га, но есть примеры, где и 100", - добавил председатель облисполкома.

Николай Шерстнев акцентировал внимание на важности гибридной ржи, чтобы в зимний период задействовать мукомольные производства. "Ржаная мука пользуется спросом в других государствах. Те объемы, которые мы производим, недостаточны, чтобы закрывать потребности этих стран", - добавил губернатор.

Сегодня прошло республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая. Во время него Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание губернаторов на хорошее качество гибридной ржи, ее устойчивость к погодным условиям и предложил перенимать опыт Витебской области по возделыванию этой культуры.-0-