В Витебской области планируют ввести в строй в этом году 330 тыс. кв.м жилья

18 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году в Витебской области планируют ввести в строй 330 тыс. кв.м жилья, сообщил на 29-й внеочередной сессии областного Совета депутатов 28-го созыва председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александр Шидловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Региональная программа строительства жилья на нынешнюю пятилетку предусматривает поэтапное увеличение объемов жилищного строительства. "В этом году планируем ввести в строй 330 тыс. кв.м жилья. В следующие годы пятилетки будем постепенно наращивать темп возведения жилых домов. И к 2025 году по плану выйдем на показатель в 400 тыс. кв.м. Таким образом, показатель обеспеченности населения жильем составит более 30 кв.м на человека", - отметил Александр Шидловский.

Председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев поинтересовался темпами строительства жилья для многодетных семей. Александр Шидловский рассказал, что сегодня в списке нуждающихся на улучшение жилищных условий находятся более 64 тыс. человек. "Из них чуть более 3 тыс. - многодетные семьи. В основном это те, кому не хватает всего несколько квадратов и кто строит квартиры и дома с перспективой - для детей. Мы работаем с этой категорией. Многодетных семей прибавляется в таком количестве, которое мы можем обеспечить положенной им жилплощадью", - отметил председатель комитета.

Звучала на сессии облсовета и тема возведения электродомов. "Если в прошлом году нам было доведено задание по строительству более 11 тыс. кв.м жилья, где предусмотрено использование электроотопления, то в этом году цифра возросла до 24 тыс. кв.м. Здесь учитывается и индивидуальное строительство. Жители области активизировались и все чаще обращаются с вопросами подключения частных домов к электроотоплению. В этом направлении прорабатываются микрорайоны, где отсутствует возможность подключения к тепловым сетям. Там предусмотрено строительство сетей электроснабжения под электроотопление. В Витебске, например, это улица М.Горького, микрорайон Никрополье. В других районах области работа в этой сфере тоже ведется", - подчеркнул Александр Шидловский.

Он добавил, что параллельно с жилстроем будет развиваться и сопутствующая инфраструктура. В 2021 году на эти цели направили Br15 млн, а в последующие будет выделяться до Br20 млн.-0-