В Витебской области планируют засеять сельхозкультурами почти 790 тыс. га

1 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В этом году аграрии Витебской области намерены засеять 786 тыс. га сельскохозяйственными культурами, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Нерозя.

Сейчас аграрии северного региона готовятся к посевной, техника уже начинает подготовку почвы. Массово разворачиваться сельхозработы в районах Витебской области начнут с установлением стабильно теплой погоды - полноценная весна пока запаздывает.

"В нынешнем году общая посевная площадь сельхозкультур составит 786 тыс. га. Под зерновые и зернобобовые отведено 354,7 тыс. га, кукурузу - 100 тыс. га, крестоцветные - 93,4 тыс. га, лен займет порядка 12 тыс. га. Под кукурузу на зерно будет задействовано 20 тыс. га, остальное пойдет на силос", - отметил Валерий Нерозя. В этом году увеличат площади посевов гречихи до 1,2 тыс. га.

Начальник управления добавил, что озимые культуры достаточно хорошо прошли зимний период. Повреждение посевов ожидается на уровне 5%.-0-