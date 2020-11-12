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12 ноября 2020, 17:03

В Витебской области по итогам года введут в строй более 70 объектов АПК

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Более 70 объектов агропромышленного комплекса будут введены в строй в Витебской области по итогам года, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя облисполкома Борис Ефремов.

В Витебской области с прошлого года реконструируют и строят объекты животноводства. Многие из них для экономии денег возводят хозспособом. С начала года открыли пять молочно-товарных ферм, три подобных объекта готовятся к запуску. "Всего по итогам года в области будут введены в строй порядка 70 помещений животноводческих объектов для содержания молодняка крупного рогатого скота с численностью 10,8 тыс. голов", - отметил Борис Ефремов.

Сегодня в Толочинском и Оршанском районах прошел областной семинар по повышению эффективности производства продукции животноводства, модернизации и строительству животноводческих объектов. В этих районах также открыли два крупных молочно-товарных комплекса. Сейчас в области работают около 12 таких технологичных объектов.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время открытия фермы "Днепр" филиала селекционно-гибридный центр "Заднепровский" ОАО "Оршанский КХП" подчеркнул, что на объекте практически все работы сделали хозспособом. Ферма рассчитана на 4,5 тыс. голов. "Метод народной стройки позволил сделать быстро и дешево. За каждым помещением были закреплена или строительная организация, или предприятие, которое имеет своих строителей и смогло профинансировать какой-то объем работы. К такому методу подтолкнула жизнь", - сказал губернатор.

Николай Шерстнев отметил, что на реконструкцию старого комплекса потратили Br4,2 млн, за счет хозспособа удалось сэкономить около Br35 млн. Губернатор добавил, что при увеличении темпов строительных работ через два года можно изменить ситуацию в сельскохозяйственном производстве Витебской области.-0-

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