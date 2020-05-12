В Витебской области по итогам I квартала сохраняется стабильная ситуация на рынке труда

12 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области по итогам работы за январь - март сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Об этом сообщил сегодня на заседании сессии Витебского областного Совета депутатов председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"За истекший период регион с опережением обеспечил выполнение всех установленных поквартальных значений прогнозных показателей содействия занятости. Организациями не допущено снижения численности занятых в экономике к уровню января - февраля 2020 года, на 1,5 тыс. человек обеспечено увеличение списочной численности работников. Также не допущено массового высвобождения работников организаций, повышения уровня безработицы", - констатировал Александр Христофоров.

По его словам, удельный вес трудоустроенных граждан составил 46,2% при задании на январь - март 40% (задание на год - 69%). Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости, достиг 34,4% (задание на январь - март - 30%, на год - 56%). Организация обучения безработных под заказ нанимателя составила 74,8% при годовом задании 65% от общего числа направленных на обучение безработных. Темп роста занятого в экономике населения сложился на уровне 99,5% к январю - марту прошлого года (485,3 тыс. человек). При этом не отмечается увеличение количества граждан, которые регистрируются в качестве безработных: на 1 мая 2020 года на учете в области состояло около 1,7 тыс. безработных, что на 2,3% меньше, чем на 1 апреля этого года и на 22,2%, чем на 1 мая 2019-го.

Александр Христофоров обратил внимание, что в регионе не допущен рост уровня безработицы. По оперативным данным, на 1 мая данный показатель составил 0,3%, снизившись на 0,1 процентного пункта к уровню 1 мая 2019-го и не изменившись к уровню начала нынешнего года. "Сведения о предстоящем массовом высвобождении работников от нанимателей в течение апреля в органы по труду не поступали", - подчеркнул председатель комитета. Он также добавил, что в настоящее время с учетом процессов, происходящих в национальной и мировой экономике, основными задачами являются социальная стабильность, поддержка организаций в сохранении трудовых коллективов и создание условий для обеспечения максимального содействия гражданам в трудоустройстве.-0-