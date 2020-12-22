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22 декабря 2020, 11:23

В Витебской области почти 100 объектов могут безвозмездно передать под инвестпроекты

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Витебскоблимущество" совместно с исполкомами области подготовил перечень неиспользуемых объектов недвижимости, которые могут быть переданы инвесторам безвозмездно (при условии разработки и выполнения инвестиционного проекта). По желанию инвестора либо при наличии нескольких заинтересованных лиц здания могут выставить на аукцион за базовую величину. Такая информация размещена на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.

Среди таких объектов - комплекс бывшей графской усадьбы в деревне Видзы-Ловчинские Браславского района. Это памятник историко-культурной ценности XVIII века общей площадью 1120 кв.м, расположенный на берегу озера Дворное на участке в 17,2 га с источником минеральных вод. Первыми хозяевами усадьбы был род Вовжецких. В ней в 1759 году родился Томаш Вовжецкий, который участвовал в восстании Тадеуша Костюшко 1794 года.

Сегодня усадьба - памятник усадебно-парковой архитектуры. В центре композиции - одноэтажный деревянный дом, построенный на каменном фундаменте. Напротив есть парадный прямоугольный партер. С одной стороны к нему прилегают хозяйственный двор и кирпичные пристройки, а с другой - парк.

Объект с историей предлагается под реализацию инвестиционного проекта с реконструкцией бывшей усадьбы и созданием в ней места для отдыха либо культурно-развлекательного комплекса в стиле XVIII века.

В Глубоком могут передать здание бывшего монастыря кармелитов первой половины XVIII века. Его общая площадь 1280,4 кв.м. Также безвозмездно под инвестпроект предлагается бывшая графская конюшня середины XIX века в деревне Залесье Глубокского района. Кирпичное одноэтажное строение площадью 333,4 кв.м имеет статус историко-культурной ценности.

В списке недвижимости Витебской области, которую могут бесплатно передать под инвестпроекты, здания бывших школ, детских садов, производственных построек, клубов-библиотек, домов культуры. Всего в перечне почти 100 объектов, больше всего их в Глубокском и Лепельском районах. Ознакомиться более подробно можно на сайте комитета "Витебскоблимущество".-0-

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