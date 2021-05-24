В Витебской области почти на 1,6 тыс. га уничтожили борщевик

24 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Массовые работы по борьбе с борщевиком Сосновского в Витебской области проводятся с 10 мая, уже обработали почти 1,6 тыс. га территории, занятой инвазивным растением. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Из-за неблагоприятных погодных условий к массовым работам по борьбе с борщевиком Сосновского сотрудники природоохранного комплекса Витебской области приступили 10-11 мая. "На сегодня выполнены работы на площади около 1,6 тыс. га, в том числе химическим методом обработали почти 1,5 тыс. га, механическим методом - 11 га. На 95 га земли перепахали и засеяли травосмесями. На завершающей стадии находится химическая прополка и выкашивание борщевика Сосновского в Бешенковичском, Глубокском, Докшицком, Лепельском районах. На более 60% площадей, занятых инвазивным растением, проведены работы в Витебском, Оршанском, Поставском, Сенненском, Шарковщинском, Шумилинском районах и г. Витебске", - отметили в облкомитете.

Более всего обработка от борщевика затронула сельскохозяйственные земли - 977 га. Зеленый агрессор уничтожен на 318 га в населенных пунктах, 136 га в лесном фонде, а также в полосах отвода дорог (70 га).

В этом году в Витебской области предстоит провести обработку всего более 3,5 тыс. га, где произрастает борщевик Сосновского. Химическим способом обработают свыше 3 тыс. га, что составляет более 85% от занятых инвазивным растением территорий. Механическим методом уберут борщевик почти на 370 га, а также перепашут около 140 га. В областном и районных бюджетах на борьбу с борщевиком Сосновского выделяется в общей сложности более Br1,2 млн.

Запас гербицидов для химической прополки борщевика в большинстве районов имелся еще в конце 2020 года и составлял более 420 кг порошкообразных веществ и 540 л растворов. Во время подготовительных работ перед весенним сезоном в этом году дополнительно приобрели свыше 300 кг сухих гербицидов и более 1 тыс. л гербицидных растворов.

Землепользователи и областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды не ограничатся обработкой и выкашиванием зеленого агрессора в весенне-летний период. В третьем квартале этого года планируется повторно скосить борщевик на площади более 1,1 тыс. га. Землепользователи направят свыше Br200 тыс. собственных средств на проведение работ по борьбе с борщевиком Сосновского.-0-