В Витебской области посеяно более половины площадей ранних яровых зерновых культур

20 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области за выходные перешагнули экватор в севе ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

На утро 20 апреля в регионе посеяно 137,8 тыс. га, или 54,9% запланированных площадей по данной группе. Наиболее активно работы продвигаются в Дубровенском (посеяно 80% к плану), Чашникском (74%) и Полоцком (70%) районах. Уже появились хозяйства, которые полностью справились с этим пластом весенних работ. В их числе, например, хозяйство "Озерцы" Глубокского района и КУСХП им.Черняховского Дубровенского района. В конце турнирной таблицы среди районов области пока Россонский и Браславский, что объясняется объективными причинами: из-за нестабильной погоды и состояния почвы к севу аграрии смогли приступить лишь в начале апреля.

"Ежедневно на поля области выходят около 1,2 тыс. энергонасыщенных тракторов. На выходных было задействовано 400 посевных и 500 почвообрабатывающих агрегатов. Работа начинается в 6.00 и продолжается весь световой день. Наша задача на ближайшую перспективу - завершить сев зерновых и зернобобовых на этой неделе", - отметили в комитете.

Постепенно в регионе продвигается сев и других культур. Уже посеяно 14,2 тыс. га, или 27%, крестоцветных, 3,3 тыс. га, или 22%, льна.-0-