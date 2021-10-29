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29 октября 2021, 15:35

В Витебской области посетители игорных заведений за 9 месяцев пополнили бюджет почти на Br2 млн

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь - сентябрь посетители игорных заведений пополнили бюджет почти на Br2 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции МНС по Витебской области.

По данным на 1 октября, деятельность в сфере игорного бизнеса на территории Витебской области осуществляли 20 организаций. За 9 месяцев ими уплачено в бюджет около Br5,8 млн налоговых платежей, в том числе Br2,9 млн налога на игорный бизнес и почти Br2 млн подоходного налога с физических лиц, исчисленный с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), размер которых ориентировочно составил почти Br50 млн.

В Витебской области, по данным на 1 октября, расположено 633 объекта налогообложения налогом на игорный бизнес. В их числе 12 касс букмекерских контор, 20 игровых столов и 601 игровой автомат.

Поступления налога на игорный бизнес в бюджет увеличились примерно на 3,7% по сравнению с данными за 9 месяцев 2020 года. Удельный вес этого доходного источника в общем объеме доходов областной казны составляет 0,2%.

Всего за январь - сентябрь в консолидированный бюджет Витебской области поступило более Br1,7 млрд доходов, контролируемых налоговой службой, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В том числе доходы местного бюджета составили почти Br1,3 млрд, темп роста превысил 116%, при этом дополнительно поступило более Br177 млн.

Самым весомым доходным источником для областной казны остается подоходный налог, удельный вес которого составляет 28,1%. Его поступления превысили Br484,2 млн и выросли на 14,3% по сравнению с январем - сентябрем 2020-го.

Наиболее динамичный рост демонстрирует налог на прибыль, поступления которого увеличились примерно на 80% и составили около Br118 млн (удельный вес 6,8%).

Кроме того, значимую роль в пополнении доходной части казны играют НДС - Br461,5 млн (26,8%, размер платежа увеличился на 43,1%), акцизы - Br259,7 млн (15,1%, рост около 3%), налоги на собственность - Br108,3 млн (6,3%, рост почти на 10,7%), налог при упрощенной системе налогообложения - Br46,3 млн (2,7%, рост 18,1%).-0-

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