В Витебской области поступления в бюджет от ИП в январе-феврале выросли на четверть

2 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области по итогам января-февраля поступления налогов в бюджет от индивидуальных предпринимателей выросли почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Всего за этот период ИП уплатили в бюджет Br9,4 млн, в том числе Br4,3 млн налога при упрощенной системе налогообложения, Br1,8 млн единого налога с ИП и иных физических лиц. Удельный вес платежей ИП составил 4,2% в общем объеме бюджетных поступлений. Наиболее весомый финансовый вклад в районные бюджеты вносят ИП в Миорском районе, где доля их платежей составляет 18,8%, а также в Поставском (17,7%), Оршанском и Верхнедвинском (по 7,5%), Лепельском (6,2%).

По данным на 1 марта, на учете налоговых органов состояло 21790 ИП, их количество с начала года выросло примерно на 1%. Наибольший рост числа ИП отмечается в Дубровенском (на 3,3%), Витебском (3,2%), Лиозненском (2,8%) и Миорском (2,7%) районах.

Тенденция роста этой категории субъектов малого предпринимательства зарегистрирована почти во всех районах Витебской области, за исключением Бешенковичского, Шарковщинского, Ушачского и Поставского, в каждом из которых количество ИП сократилось на единицу.-0-