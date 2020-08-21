В Витебской области поступления в бюджет от малого бизнеса выросли на 5%

21 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Поступления в бюджет Витебской области от субъектов малого предпринимательства за январь-июль выросли на 5%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области.

Субъекты малого и среднего предпринимательства играют значительную роль в формировании бюджета региона. Всего в Витебской области на 1 августа зарегистрировано 31 тыс. 848 таких субъектов, из них 8 тыс. 516 организаций и 23 тыс. 332 индивидуальных предпринимателя. К прошлому году их количество увеличилось на 934, в том числе количество индивидуальных предпринимателей выросло на 990. Поступления в бюджет от данной категории плательщиков за семь месяцев увеличились к аналогичному уровню прошлого года в действующих ценах на Br12,8 млн, или на 5%, и составили Br269,3 млн.

Платежи в бюджет предприятий малого и среднего бизнеса выросли на Br13,3 млн, или на 5,9%, и достигли Br240,9 млн, платежи индивидуальных предпринимателей уменьшились на Br500 тыс. (1,9%) и составили Br28,4 млн.-0-