В Витебской области приняли присягу 44 новобранца МЧС

16 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Молодые работники Витебского областного управления МЧС в торжественной обстановке приняли присягу, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня пополнились ряды спасателей Витебской области. Принятие присяги для 44 новых работников прошло в торжественной обстановке. Молодые люди в Витебске, Орше и Полоцке произнесли слова верности Родине. В их числе есть и одна представительница прекрасного пола. Это офицер - инспектор пропаганды Россонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Заместитель начальника областного УМЧС Сергей Маркевич

В Витебске 14 новобранцев принимали в ряды спасателей в областном музее Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева. "Присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию. Высоко нести честь и достоинство работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Защищать жизни и здоровье людей. Обязуюсь быть мужественным, честным и самоотверженным", - эти слова для спасателей-пожарных очень важны. Каждый из них осознает, какая ответственность ложится на их плечи. Впереди у работников МЧС будут нелегкие испытания трудовых будней, но они готовы бороться за жизнь граждан и своих коллег.

"Для каждого мужчины день присяги значим. Как и для любого молодого человека, который считает себя защитником Отечества. Того, кто в трудную минуту возьмет на себя ответственность по защите нашей страны. Присяга - очень волнительный момент. Я помню себя на месте сегодняшних новобранцев, когда в 1997 году в Минске произносил ту же клятву на плацу Высшего пожарно-технического училища МВД. Кроме волнения, я испытывал гордость за то, что смог вступить в ряды спасателей. Понимал, что буду приносить пользу своей родине. Хочется пожелать пополнению спасателей быть мужественными, бесстрашными, любить семью, свою Родину", - поделился заместитель начальника областного УМЧС Сергей Маркевич.-0-

Фото Александра Хитрова