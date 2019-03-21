В Витебской области приняли программу по борьбе с борщевиком

21 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Региональную программу по регулированию распространения борщевика Сосновского в Витебской области на 2019 год приняли сегодня на десятой сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Петра Дука, несмотря на принимаемые меры, экспансия борщевика Сосновского на территории Витебской области сохраняет негативную тенденцию. Если несколько лет назад на учете находилось 960 мест произрастания площадью 1,3 тыс. га, то на конец 2018 года она увеличилась до 2,9 тыс. га. "Наиболее зараженными являются Браславский, Витебский, Городокский и Ушачский районы. На их долю приходится 80% от общей зараженной площади по области. Кроме того, в программу включены Оршанский район и Витебск как среднеинвазированные, а также Шарковщинский район как малоинвазированный с целью отработки методики борьбы с борщевиком и распространения опыта на сопоставимые по территории районы", - отметил Петр Дук.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев подчеркнул, что, по опыту прошлого года, эффективнее брать наиболее заряженные районы и отрабатывать их. "Надеюсь, в этом году мы вовремя включимся в работу", - сказал он.

Предполагается, что выполнение программы позволит очистить более 1,1 тыс. га земель. Финансирование необходимых работ будет осуществляться за счет средств местных бюджетов, которые предусмотрены на борьбу с растением, а также за деньги землепользователей.-0-