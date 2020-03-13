В Витебской области приступили к благоустройству населенных пунктов

13 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области начали наводить порядок и благоустраивать населенные пункты, массовые мероприятия развернутся в апреле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Благоприятная погода позволила в этом году ранее обычного приступить к выполнению весеннего комплекса работ. В Витебске, например, уже с 9 марта объявлен месячник по благоустройству города. В отдельных районах области сносят ветхие строения, реализуют другие запланированные мероприятия", - отметили специалисты.

Координацией всех работ занимается областной штаб по наведению порядка на земле. Всего в этом году в области запланировано отремонтировать 149 тыс. кв.м улично-дорожной сети и 477 контейнерных площадок, снести 406 пустующих и ветхих домов, установить около 2,6 тыс. контейнеров для сбора отходов, в том числе более 2 тыс. для раздельного сбора отходов, рекультивировать 51 мини-полигон твердых коммунальных отходов. Также весной предстоит посадить 30 тыс. деревьев, 7 тыс. кустарников.

Значительный объем работ запланирован по уничтожению борщевика Сосновского. Инвазивное растение предстоит уничтожить на площади около 4 тыс. га, в том числе химическим методом на территории 2,8 тыс. га, перепашкой - на 159 га, механическим методом - на 994 га.

В зоне ответственности руководителей сельхозпредприятий и их коллективов - приведение в порядок ограждений, площадок для хранения металлолома и изношенных шин, рекультивация внутрихозяйственных карьеров и многое другое. Перечень необходимых работ каждое предприятие определяет по силам и возможностям. Не останутся без внимания территории вдоль автомобильных и железных дорог, детские площадки, остановочные пункты. В лесном фонде планируется провести санитарные рубки, в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах - убрать мусор и отходы.-0-