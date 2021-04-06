В Витебской области продолжится вакцинация людей из группы риска вакциной "Спутник V"

6 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области продолжится вакцинация медиков, учителей, соцработников российской вакциной "Спутник V", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

"В Витебскую область вчера поступила очередная партия вакцины "Спутник V". Ее будут использовать для вакцинации людей из групп риска. Это работники учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты. Также привиться ею смогут граждане старше 61 года с рядом хронических заболеваний", - рассказал главный санитарный врач области.

В последнее время тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Витебской области не отмечается. Поэтому расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования не стоит.

"Уровень и динамика заболеваемости COVID-19 в области постоянно анализируются и находятся на контроле специалистов. Работники сферы здравоохранения во взаимодействии с другими службами проводят весь комплекс мероприятий по профилактике коронавируса. С наступлением теплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией. Необходимо сократить контакты вне бытовых условий - в магазинах, транспорте, других общественных местах. Социальное дистанцирование и ношение защитных масок продолжает оставаться общим требованием для населения", - подчеркнул Владимир Синкевич.

Необходимо помнить и о правилах личной гигиены: следует тщательно мыть руки и регулярно обрабатывать их антисептическим средством.-0-