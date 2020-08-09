В Витебской области проголосовали уже более 56% избирателей

9 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области выборы состоялись во всех регионах, за исключением Орши и Железнодорожного района областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.
Общая явка избирателей на выборах Президента Беларуси в Витебской области по состоянию на 12.00 составила 56,49%. Свой выбор сделали более 478,5 тыс. избирателей, включенных в списки для голосования.
"Жители региона достаточно активно приходят на участки для голосования. В целом политическая кампания проходит в области спокойно. Процесс голосования идет в штатном режиме. На многих участках организованы культурно-массовые мероприятия и работа точек общественного питания", - проинформировали в облизбиркоме.
В Витебской области с 8.00 открыты 750 участков для голосования, в том числе 21 участок, расположенный в санаториях, профилакториях, домах отдыха, организациях здравоохранения и воинских частях.
В списки для голосования включено более 847 тыс. человек.
Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. 9 августа - основной день голосования на выборах Президента Беларуси.-0-