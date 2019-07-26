В Витебской области проведен комплексный анализ социально-экономической ситуации

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Президиума Совета Министров по вопросам комплексного социально-экономического развития Витебской области и задачам на среднесрочную перспективу прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сергей Румас проинформировал, что госорганами совместно с облисполкомом, гор- и райисполкомами непосредственно в регионе были проработаны вопросы и проблемы развития курируемых видов деятельности и организаций. С учетом результатов и предложений подготовлен комплексный анализ, который станет основой доклада главе государства.

Практически все районы и многие предприятия региона также посетили специалисты Министерства экономики, провели встречи с руководителями организаций разных отраслей и форм собственности. "Учтены наработки по Оршанскому району, проекты комплексных планов ускоренного развития города Новополоцка и Полоцкого района до 2020 года. В результате определены возможные направления ускоренного развития области, повышения эффективности ее экономики. Выработаны предложения, и поручения по их реализации внесены в проект протокола заседания", - отметил премьер-министр.

Провести комплексный анализ социально-экономической ситуации в Витебской области с выездом в регион руководителей республиканских органов госуправления и иных организаций, подчиненных правительству, было поручено главой государства на совещании по вопросам регионального развития 2 апреля 2019 года.-0-