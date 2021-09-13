В Витебской области проведут фото-челлендж ко Дню народного единства

13 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Витебский областной комитет БРСМ запускает в регионе онлайн фото-челлендж "17", посвященный Дню народного единства, сообщили БЕЛТА в общественном объединении.

Старт проекту дадут в самом молодом городе страны Новополоцке. Молодежь районов Витебской области объединится в цифру 17, обозначив дату проведения государственного праздника. Фигуру "17", состоящую из активистов БРСМ, будет сопровождать государственный флаг Беларуси.

Флешмобы на центральных площадях и площадках возле знаковых объектов пройдут по всем районам и городам северного региона. Передавать эстафету участники челленджа будут в Instagram, размещая заснятый материал и отмечая аккаунты территориальных комитетов БРСМ. Онлайн-челлендж пройдет по 17 сентября. Фотоработы будут размещаться в соцсетях областной организации БРСМ.

"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности. Молодежь Витебщины активно участвует в подготовке Дня народного единства и вносит свою лепту в программу мероприятий области", - отметил первый секретарь областного комитета БРСМ Владимир Бабичев.-0-