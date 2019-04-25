В Витебской области проведут соревнования среди механизаторов, работающих на пресс-подборщиках

25 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Соревнования среди механизаторов в Витебской области, которые работают на пресс-подборщиках, проведут в этом году. Организовать такие состязания дал поручение комитету по сельскому хозяйству и продовольствию во время заседания Витебского облисполкома его председатель Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, это будет хорошая дополнительная мотивация для механизаторов. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома в ближайшее время разработает условия соревнований. "На пресс-подборщики нужно посадить лучших механизаторов. Тех, кто хочет заработать, а такая возможность у них будет. Затем лучших отметим на областных "Дажынках", - сказал губернатор.

Глава региона также поручил председателям райисполкомов строго контролировать состояние пресс-подборщиков - техника дорогая и востребованная.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Михаил Придыбайло отметил, что в этом году для потребностей животноводства области необходимо заготовить всех видов кормов 2,2 млн т. "В нынешнем году планируем заготовить в стрейч-пленку не менее 315 тыс. т сенажа. Опыт прошлого года показал, что при правильной организации работы - это реальный показатель. В 2018 году было заготовлено кормов в стрейч-пленку 117 тыс. т при плане в 60 тыс. Выработка на один пресс в области в среднем составила 1,9 тыс. т, а в Верхнедвинском районе - 5,2 тыс. Это пример, как нужно эффективно организовывать свой труд", - добавил Михаил Придыбайло.

В сельскохозяйственных организациях Витебской области имеются 63 пресс-подборщика. Выработка на один такой пресс в этом сезоне должна составить 5 тыс. т на одну машину. Для эффективной работы в районах будут созданы межхозяйственные кормоуборочные отряды.-0-