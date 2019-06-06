В Витебской области проживают 212 человек старше 100 лет

6 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области 212 человек перешагнули 100-летний рубеж, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач, выступая на конференции "Проблемы врачебной этики в современном мире", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Витебской области удельный вес населения в возрасте 60 лет и старше составляет 24,2%, 80 и старше - 4,4%. А 212 человек перешагнули 100-летний рубеж. Это самые высокие показатели по Беларуси", - отметил Юрий Деркач.

"В области обеспечен ежеквартальный медицинский осмотр лиц старших возрастов. Ежегодно проводится дополнительный осмотр пожилых и одиноко проживающих граждан перед осенне-зимним периодом. Все нуждающиеся на это время госпитализируются на койки сестринского ухода. Дополнительно осенью и зимой ежегодно перепрофилируются около 500 таких коек", - добавил начальник главного управления по здравоохранению.

В Глубокском и Полоцком районах совместно с волонтерами областной организации Белорусского общества Красного Креста реализуются проекты по активному долголетию. Результатом работы в регионах стало снижение смертности населения старшего трудоспособного возраста за последние девять лет на 16,2%.

Конференция "Проблемы врачебной этики в современном мире" проходит в Витебске 6-7 июня. В ней принимают участие медики, теологи, ученые из Беларуси, Украины, Шри-Ланки, Италии, России, Польши и Ватикана. Форум проводится по инициативе Витебской епархии Римско-католической церкви и Витебского облисполкома при участии трех вузов областного центра.-0-