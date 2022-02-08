В Витебской области работа с коммунальным имуществом позволила пополнить бюджет почти на Br24,6 млн

8 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за 2021 год в бюджет поступило почти Br24,6 млн от реализации и использования коммунального имущества, что на 1,4% больше, чем в 2020-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Около 38,6% поступлений приходится на дивиденды на акции (темп роста 107,8%). Доля доходов от перечисления чистой прибыли унитарных предприятий составила 32,2%. Арендаторы коммунального имущества перечислили в бюджет более Br4,4 млн, что на 10,5% превысило данные за 2020-й.

В 2021 году комитет организовал 678 аукционов по продаже недвижимости, или на 16,5% больше, чем в 2020-м году. Такая динамика обусловлена вступлением в силу указа №168, которым создана современная государственная информационная система "Единый реестр имущества". Этот единый информационный ресурс содержит актуальные сведения о принадлежащем государству имуществе и способствует повышению эффективного управления им.

В указе определен порядок действий балансодержателей по работе с неиспользуемым имуществом, что подстегивает их к наведению порядка в учете недвижимости и сокращает время прохождения необходимых процедур для вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот, отметили специалисты. В результате в 2021 году появилось немало примеров, когда объекты были признаны неиспользуемыми, оперативно выставлены на аукцион и даже проданы: столярный цех в Витебске, сельхозпомещения в Бешенковичском и Городокском районах, здание бывшего штаба в Верхнедвинске и др.

Из числа объявленных аукционов примерно каждый шестой оказался результативным. Всего реализовано 120 объектов недвижимости почти на Br2,9 млн, при этом до 62,3% выросла доля строений, проданных на торгах за 1 БВ (в 2021-м - Br29). Сохранилась тенденция успешного поиска новых собственников на объекты с длительной историей продаж. Всего реализовано 23 здания и сооружения, процесс реализации которых запущен в 2014-2018 годах. Кроме того, удалось найти новых собственников на имущество двух оздоровительных лагерей в Оршанском и Витебском районах.

Продолжилась практика распродажи коммунального имущества арендаторам, которые занимают недвижимость более 3 лет и добросовестно исполняют обязанности по договорам аренды. Таким целевым образом реализовано 22 объекта рыночной стоимостью более Br2 млн.

На 1 января 2022 года общая площадь недвижимости, находящейся в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, превысила 10 млн кв.м и увеличилась за год примерно на 86,2 тыс. кв.м, или на 0,9%. Сдается в аренду более 285,8 тыс. кв.м (2,8% общей площади), передано в безвозмездное пользование 988,7 тыс. кв.м (9,8%). Удельный вес неиспользуемой недвижимости составляет около 8% (809 тыс. кв.м), площадь которой в 2021 году выросла почти на 43% в основном за счет принятия в коммунальную собственность более 2,6 тыс. объектов предприятий-банкротов.-0-