В Витебской области растет среди физлиц популярность электронных сервисов МНС

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество граждан, взаимодействующих с налоговыми органами посредством электронного сервиса "Личный кабинет", выросло за год почти в 1,5 раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

По данным на начало июля 2019 года, более 92 тыс. физических лиц подключены к личному кабинету плательщика, тогда как год назад с помощью этого сервиса взаимодействовали с налоговиками около 65 тыс. жителей области. О росте популярности электронных сервисов говорит и такой факт: в 2019 году почти 1,1 тыс. плательщиков представили налоговые декларации по подоходному налогу в электронном виде, воспользовавшись возможностями сервиса "Личный кабинет", а это около 40% от общего количества отчитавшихся о доходах за 2018 год.

Также взаимодействуют с налоговыми органами в электронном виде более 26 тыс. субъектов хозяйствования, или около 80%. Благодаря электронным сервисам удается не только обеспечивать плательщикам комфортные условия исполнения налоговых обязательств, но и повышать качество налогового администрирования, подчеркнули в пресс-службе.

Выстраивая партнерские отношения с налогоплательщиками, налоговые органы уделяет большое внимание развитию новых форматов взаимодействия, в том числе созданию центров обслуживания плательщиков. Сегодня в Витебской области действуют три таких центра - в Витебске, Оршанском и Витебском районах. ЦОПы оказывают более 60 видов услуг. Среднее время обслуживания одного клиента не превышает пяти минут. До конца года планируется открыть еще два центра на базе инспекций по Первомайскому и Железнодорожному районам областного центра.

Всего за январь-июнь 2019 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило почти Br780 млн, в том числе в республиканский бюджет Br93,6 млн, в местную казну - более Br680 млн. Основными доходными источниками бюджета области являются подоходный налог, удельный вес которого в поступлениях составил 32%, а также акцизы (16,7%), налоги на прибыль (9,3%), недвижимость (7%), НДС (6%).-0-