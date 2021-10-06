В Витебской области разработают маршруты туров для инклюзивных туристов

6 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Для развития инклюзивного туризма в Витебской области разработают маршруты и программы двухдневных туров для людей с ограниченной мобильностью. Об этом на заседании межведомственного совета по проблемам инвалидов сообщила заведующая сектором туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма облисполкома Светлана Астанина, передает корреспондент БЕЛТА.

Акцент будет делаться на внутреннем инклюзивном туризме, пока эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшиться, а затем туруслуги будут предлагать и гостям из-за рубежа. "Инклюзивный туризм включает в себя не только предоставление соответствующих услуг, но и создание доступной среды для путешествий не только людей с инвалидностью, но и пожилых граждан, матерей с маленькими детьми, туристов с большим багажом, иностранцев, которые не владеют русским или белорусским языком. Безбарьерная инфраструктура создается в обязательном порядке на новых строящихся социальных объектах, а также ведется модернизация уже действующих объектов культуры, торговли, общественного питания, гостиниц, где это возможно. Доступная среда включает в себя пандусы, туалеты для инвалидов-колясочников, специально благоустроенные номера, таблички с шрифтом Брайля и с QR-кодами, тактильную плитку и так далее. У нас уже есть некоторые мероприятия для инклюзивных туристов. Сейчас совместно с руководством городов и районов, областными организациями мы разрабатываем дополнительные маршруты для людей с ограниченными возможностями. Планируем организовать одно- и двухдневные туры по области. Как только все будет готово и систематизировано, всю информацию мы разместим на сайте управления, поделимся ею с обществами инвалидов", - рассказала Светлана Астанина.

Также на заседании совета заведующая сектором отметила, что пока в Витебской области индустрия инклюзивного туризма находится на недостаточно развитом уровне, так как данное направление только начинает набирать силу и популярность. Не хватает в этой сфере и квалифицированных кадров, развернутой и доступной для широкого круга интернет-пользователей информации о возможностях инклюзивных путешествий. В этом направлении предстоит еще большая работа.

Светлана Астанина добавила, что кроме популярных туристических троп по достопримечательностям городов туристы с ограниченными возможностями смогут посещать центры и дома ремесел, чтобы познакомиться с культурным наследием и народным творчеством. Эти объекты тоже будут оборудованы безбарьерной средой.-0-