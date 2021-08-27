В Витебской области с начала года установлено более 13 тыс. птицезащитных устройств на опорах ЛЭП

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Витебской области с начала года установили более 13 тыс. птицезащитных устройств на опорах линий электропередачи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минэнерго.
"Птицы нередко становятся причиной кратковременных аварийных отключений электроэнергии. Взлетая, они могут задеть краем крыла соседний провод и погибнуть от электрического разряда. Зачастую пернатые выбирают опоры ЛЭП в качестве мест гнездования, что также повышает риск возникновения короткого замыкания", - говорится в сообщении.
Монтаж подобных конструкций позволяет предотвратить гибель пернатых.
Установка птицезащитных устройств проводится в рамках ремонтной программы РУП "Витебскэнерго", направленной на повышение надежности работы объектов электросетевой инфраструктуры.-0-
"Птицы нередко становятся причиной кратковременных аварийных отключений электроэнергии. Взлетая, они могут задеть краем крыла соседний провод и погибнуть от электрического разряда. Зачастую пернатые выбирают опоры ЛЭП в качестве мест гнездования, что также повышает риск возникновения короткого замыкания", - говорится в сообщении.
Монтаж подобных конструкций позволяет предотвратить гибель пернатых.
Установка птицезащитных устройств проводится в рамках ремонтной программы РУП "Витебскэнерго", направленной на повышение надежности работы объектов электросетевой инфраструктуры.-0-