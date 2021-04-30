В Витебской области самозанятые граждане увеличили платежи в бюджет на 40%

30 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь-март самозанятые граждане уплатили в бюджет более Br351 тыс., что в действующих ценах на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

По данным на 1 апреля, в Витебской области более 3,4 тыс. человек осуществляют деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога, что на 8% превышает данные на 1 апреля 2020 года.

Особенности эпидемиологической ситуации и ограничительные профилактические меры не оказали существенного влияния как на привлекательность самозанятости для граждан, так и на востребованность различных видов деятельности для дополнительного заработка. Самым популярным занятием остаются парикмахерские и косметологические услуги, которые оказывают 1112 человек, или около трети от общего количества физлиц-плательщиков единого налога. По сравнению с данными на 1 апреля 2020 года их число выросло на 17%. Кроме того, среди наиболее востребованных видов сохраняют позиции репетиторство (579 плательщиков, удельный вес 17%, их число выросло на 7%), а также колка дров, разгрузка грузов (139 человек, рост на 13%). Примечательно, что более чем в 2,3 раза (до 88) выросло количество граждан, уведомивших налоговый орган о намерении заниматься реализацией котят и щенков. Кроме того, почти на треть увеличилось число самозанятых, предоставляющих услуги по разработке сайтов или ремонту компьютеров (всего их 72 человека). Вместе с тем всего 4 человека посчитали возможным в этих условиях заработать видеосъемкой, а количество самозанятых фотографов уменьшилось на 8% до 49.

Среди регионов лидерами по динамике этой категории плательщиков стали Ушачский и Городокский районы, где количество самозанятых увеличилось соответственно на 45% и 43%. В Витебском районе темп роста составил 119%, в областном центре - 112%. В шести сельских районах отмечается отрицательная динамика по количеству физлиц, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве ИП.-0-