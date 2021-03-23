В Витебской области сделают ставку на развитие внутреннего туризма

23 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году в Витебской области сделают ставку на внутренний туризм и три его основных направления - оздоровление, спорт, агроэкобизнес. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома Василий Захаревич.

"Прошлый год был непростым для туристической сферы, но тем не менее внутренний туризм дал шанс тем фирмам, которые предоставляли туры по Витебской области, перестроиться на новые рельсы и не остаться без работы. В этом году будем делать основную ставку на развитие внутреннего туризма. Лидирующими направлениями в нем будут оздоровление, агроэкотуризм и спортивные услуги", - отметил Василий Захаревич.

В прошлом году в области прошли оздоровление около 103 тыс. человек, из них свыше 87 тыс. - белорусы, в том числе больше 20 тыс. детей до 18 лет. Детские санатории были заполнены почти на 100%. Самыми популярными у отдыхающих стали санатории "Плисса", "Летцы", "Лесное", которые предоставляют разные виды оздоровительного направления.

В этом году продолжится модернизация материально-технической базы большинства из санаториев и оздоровительных организаций. Ведется строительство нового спального корпуса на 166 мест в санатории "Жемчужина", план его ввода в эксплуатацию - 2025 год.

Несмотря на трудности в других сферах из-за пандемии, в 2020 году агроэкотуризм значительно преуспел. На территории Витебской области находятся 670 агроусадеб. В тройке лидеров по числу таких объектов находятся Браславский район (303 агроусадьбы), Миорский (56) и Глубокский (47) районы. "На этом останавливаться не будем. Стимулируем активное население возводить новые дома в живописных местах и развивать экотуризм. В области выделено больше 210 участков общей площадью свыше 670 га для ведения агроэкобизнеса, а условия для начинающих владельцев таких усадеб более чем приемлемые", - подчеркнул Василий Захаревич.

Он добавил, что в нынешнюю пятилетку планируется строительство, модернизация и реконструкция более 100 объектов туристического бизнеса. Обновления затронут придорожный сервис, гостиницы. Например, в Оршанском районе идет модернизация кафе на трассе М1 под парк-отель. В райцентре бывший дом быта преобразуют в туристско-гостиничный комплекс, он будет располагаться напротив ледовой арены.

Что касается расширения спортивных услуг, то в этом году будут введены в эксплуатацию 4 крупных объекта: центральный стадион в городском поселке Шумилино, ФОК в Бабиничах (Оршанский район), спорткомлпекс в Орше и ФОЦ в Глубоком. Усовершенствованные спортивные объекты будут открыты для местных жителей и гостей этих населенных пунктов, что позволит большему числу желающих приобщиться к здоровому образу жизни и активно отдыхать с пользой для организма.

В предстоящую пятилетку также около Br300 тыс. запланировано направить на туристический маркетинг. В число мероприятий, направленных на поднятие престижа туристических объектов Витебской области, включены международные выставки, семинары, ознакомительные туры, встречи с иностранными делегациями, на которых будут демонстрироваться видеофильмы о Витебской области, ее достопримечательностях и наиболее привлекательных туристических зонах.-0-