В Витебской области сев озимых планируется завершить в третьей декаде сентября

11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Витебской области планируют завершить сев озимых культур до 25 сентября, сообщил журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Михаил Придыбайло, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации на 11 сентября, работы выполнены на 20% площадей, предназначенных под озимый сев. "Сейчас складываются неплохие погодные условия, поэтому на данном этапе стоит задача ускорить темпы сева, чтобы завершить его к 25 сентября", - отметил Михаил Придыбайло. При этом хозяйства не испытывают проблем с техникой, но есть сложности с механизаторскими кадрами. Они обусловлены в основном необходимостью параллельно завершать уборку бобовых культур, которые в текущем году созревали неравномерно. Кроме того, из-за позднего созревания ярового рапса хозяйства еще продолжают работать и на этих полях, пояснил председатель комитета.

Всего хозяйствам Витебской области предстоит посеять озимые культуры на площади 350 тыс. га, из которых под зерновые отведено около 250 тыс. га.-0-