В Витебской области снят запрет на посещение лесов

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Во всех районах Витебской области снят запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"Благодаря обильным дождям, прошедшим на территории региона в последние дни, пожароопасная ситуация в лесах и на торфяниках стабилизировалась. Первыми отменили запрет на посещение лесов Поставский, Глубокский, Дубровенский, Оршанский, Сенненский районы. Сегодня по состоянию на 14.00 аналогичное решение принято во всех других районах области", - подчеркнули в объединении.

Всего с начала пожароопасного периода в лесхозах Витебской области произошло 13 случаев возгорания. Общая площадь, пройденная огнем, составила 47,7 га. Наиболее крупные пожары зафиксированы в Дисненском, Дретунском и Россонском лесхозах. Также благодаря грамотным и слаженным действиям лесной охраны Езерищенского лесничества Городокского лесхоза удалось избежать перехода на территорию Городокского района крупного трансграничного пожара. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах сотрудниками государственной лесной охраны региона составлено 23 административных протокола. Для обеспечения эффективной охраны лесного фонда от пожаров в лесхозах области действуют 30 пожарно-химических станций и 136 пунктов противопожарного инвентаря. -0-