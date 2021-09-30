В Витебской области среди самозанятых наиболее популярны парикмахерские и косметические услуги

30 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области за первое полугодие число самозанятых возросло почти на 590 человек по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам (ИМНС) Беларуси по Витебской области Валерий Лобацевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Витебской области наблюдается устойчивая тенденция роста количества граждан, осуществляющих виды деятельности, не требующие государственной регистрации. Их число за январь - июнь составило около 4,8 тыс. человек. Наиболее востребованными среди граждан оказались парикмахерские и косметические услуги. Их предоставляют более 1,3 тыс. человек", - отметил Валерий Лобацевич.

Также более 1 тыс. физлиц реализуют продукцию цветоводства, животноводства, хлебобулочные и кондитерские изделия. Услуги репетитора предоставляют 650 человек. Востребованы услуги по колке дров, погрузке и разгрузка грузов: эту нишу заняли 200 человек. Есть спрос на услуги по уходу за взрослыми и детьми, уборке территории, 195 жителей области готовы оказать такой вид помощи. Пользуются популярностью услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции: около 160 человек жителей области выбрали данный вид деятельности. И еще 145 человек официально занимаются отделочными строительными работами.

Наибольшее число самозанятых зарегистрировано в Витебске (более 1,1 тыс. человек), Новополоцке (525), а также в Полоцком (519) и Оршанском (427) районах. На учете в инспекциях области состоят более 5,5 тыс. граждан, осуществляющих ремесленную деятельность, а также почти 700 физлиц, оказывающих услуги в сфере агроэкотуризма.-0-