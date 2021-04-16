В Витебской области стартовал интернет-проект БРСМ "SelfieПРАЦА"

16 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области стартовал молодежный трудовой интернет-проект "SelfieПРАЦА" БРСМ, который продлится до 21 октября. К участию приглашают работающую молодежь, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Предлагается сделать селфи на фоне рабочего места или записать короткое видеоселфи с описанием своей деятельности на фоне логотипа предприятия, во время работы в поле, в государственном учреждении образования, у станка на заводе, в автомобиле и т.д. Фото или видео размещаются в личных аккаунтах социальных сетей с использованием хештега #БРСМВО; #SelfieПРАЦА. В посте нужно написать краткий комментарий, обозначив место, где сделана съемка, свою специальность.

Участие в проекте предполагает согласие автора на последующее использование работы с указанием его имени. Итоги подведут с 21 октября по 23 ноября. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество лайков (голосов). Во избежание накрутки результатов учитываются только лайки участников аккаунта в Instagram @brsmvo.-0-