В Витебской области стартовал конкурс на лучшую игрушку-фликер

15 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области сегодня начался прием работ на конкурс игрушек-фликеров "Засветись в новом году!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома.

Конкурс инициирован УГАИ Витебской области и Белорусским добровольным пожарным обществом (БДПО). В нем может участвовать любой житель области независимо от возраста и рода занятий.

На конкурс принимаются работы, выполненные из светоотражающего материала. Тематика поделок - Новый год и пожарная безопасность. Это могут быть елочные игрушки всевозможных видов как полностью световозвращающие, так и частично. Представители БДПО предлагают создать фликеры в виде огнетушителей. Любые фантазийные поделки приветствуются. В качестве главного приза для победителя конкурса пожарное общество выделило огнетушитель.

Прием работ будет длиться до 28 декабря. Принести и прислать свои поделки можно по следующим адресам: Витебск, Московский проспект, 57, или в ближайшем отделении ГАИ во всех районах Витебской области; Витебск, ул. Жесткова, 13А.

Необходимо обязательно указать свои имя, фамилию и отчество, адрес проживания, контактный телефон. Фотографии всех присланных работ будут размещены в группах ГАИ Витебской области в соцсетях.

Представители лучших 10 поделок, отобранных жюри, примут участие в зрительском голосовании, которое пройдет с 10.00 30 декабря до 9.00 31 декабря. Итоги объявят в полдень в последний день уходящего года.-0-