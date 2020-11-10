10 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области стартовал марафон "Осенний фликер-тренд", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Акция ГАИ УВД Витебского облисполкома продлится до конца ноября. К участию в ней приглашаются школьники различного возраста. Ребята могут индивидуально, с друзьями или всем классом дополнить свою верхнюю одежду, обувь, сумки (рюкзаки) фликерами или композициями из световозвращающих элементов, сфотографироваться и выложить снимки в соцсетях группы ГАИ Витебской области. Дополнение в виде тематического рассказа приветствуется. Все участники будут отмечены электронными дипломами, лучшие - персональными поздравительными звонками от сотрудников ГАИ и положительными отзывами в администрацию учебных заведений.

"В осенне-зимний период времени, когда рано темнеет, зачастую отмечается туманная, сумрачная погода, пешеходам и велосипедистам очень важно позаботиться о собственной безопасности. Не так сложно добавить на верхнюю одежду световозвращающий элемент, особенно зная, что это действие позволит водителям вовремя вас заметить и скорректировать режим движения", - подчеркнул Александр Казючиц. В качестве весомых аргументов он привел статистику, которая показывает, что ежегодно в межсезонный период количество аварий с участием пешеходов на дорогах области возрастает, а также отзывы водителей. "Слова последних подтверждают, что уязвимость участников дорожного движения, обозначенных фликерами и световозвращающими элементами, гораздо ниже тех, кто передвигается в темноте без этих важных составляющих собственной безопасности", - добавил представитель ГАИ УВД облисполкома.-0-