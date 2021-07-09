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09 июля 2021, 07:36

В Витебской области стартует акция по поливу молодых деревьев

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды дает старт акции по поливу молодых насаждений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете.

Весной в Витебской области высадили около 30 тыс. деревьев и более 11 тыс. кустарников. Во всех районах озеленили или заложили новые аллеи, скверы, парки. Аномальная жара в этом году сильно ударила по насаждениям, многие из них начинают засыхать. Чтобы спасти их, областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды повсеместно проводит акцию по поливу молодых деревьев и кустарников. "Подобные акции будут проводиться во всех районах области на протяжении всего засушливого периода. Каждый житель Витебщины может внести свой вклад в сохранение молодых насаждений, поливая их возле домов, школ, в парках, аллеях и скверах", - отметили в облкомитете.

Тон акции зададут работники комитета. Сегодня вечером после того, как спадет жара, они отправятся в зону отдыха на реке Витьба, чтобы напоить почти 170 молодых туй и плакучих ив. В деревне Старое Лядно Лепельского района работники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с представителями местной власти будут спасать от жары плодовый "Сад памяти", посаженный совместно со школьниками. Докшицкая районная инспекция будет занята на поливе аллеи в деревне Барсуки возле памятника погибшим воинам-землякам. К акции по спасению аллеи "Народное единство" в Глубоком, где произрастают 100 молодых берез и лип, присоединятся работники ЖКХ и молодежь. А в Бешенковичах живительную влагу принесут для семейной аллеи из туй. Также в каждом районе Витебщины не оставят без полива новые зеленые зоны и будут заботиться о них, пока не пойдут дожди.-0-

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Теги
акция Витебская область природа
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