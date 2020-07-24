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24 июля 2020, 14:49

В Витебской области такого высокого урожая за последние годы не было - Шерстнев

Николай Шерстнев
Николай Шерстнев
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Дожди в ближайшее время будут сдерживать темпы уборочной - Белгидромет
Массовую уборку зерна аграрии Витебской области начнут в начале августа

24 июля, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. За последние годы такого высокого урожая в Витебской области не было, нужно все убрать до последнего зернышка, заявил во время народного обряда "Зажынкі" председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сноп нового урожая в руках специалиста Лиозненской хлебной базы Андрея Демедчика
Сноп нового урожая в руках специалиста Лиозненской хлебной базы Андрея Демедчика

Николай Шерстнев
Николай Шерстнев

По словам руководителя северного региона, сельскохозяйственный год - короткий. Кажется, только недавно закончились весенние полевые работы, а уже зерноуборочные комбайны выходят в поля. "Каждую весну аграрии стремятся сделать все, чтобы получить лучший урожай. Объем хлеба определяет уровень жизни: чем больше хлеба в родном краю, тем он богаче. Мы сделаем все, чтобы в как можно более короткие сроки вывести Витебскую область на передовые позиции", - отметил Николай Шерстнев.

Комбайнер ОАО "Задровье" Сергей Домбровский
Комбайнер ОАО "Задровье" Сергей Домбровский

Он заверил, что хлеб в поле есть, труд крестьянина в этом году погода не испортила. "За последние годы такого урожая, наверное, не было. Мы должны мобилизоваться, чтобы собрать все до зернышка. Нужно сделать большой задел на следующий год, ведь к такому урожаю шли не один год. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы хлеб убрать вовремя и качественно, а затем лучших тружеников чествовать на областных "Дажынках" в Витебске", - добавил губернатор.

Комбайнер Ошанского комбината хлебопродуктов Сергей Греков
Комбайнер Ошанского комбината хлебопродуктов Сергей Греков

Комбайнер "Межаво-Агро" Владислав Лаптинский
Комбайнер "Межаво-Агро" Владислав Лаптинский

Оршанский район - один из лидеров по намолоту в Витебской области, ежегодно здесь собирают более 100 тыс. т. Среди постоянных участников уборочной - комбайнер Оршанского комбината хлебопродуктов Сергей Греков. Для него это уже 37-я жатва, опытный специалист сам обучил многих комбайнеров. "В этом году поля уже пробовали, урожайность где-то за 50 ц/га: есть похуже, есть получше. Все зависит от погоды, но важно, чтобы в это время люди добросовестно относились к работе, и тогда будет все получаться", - отметил аграрий.

Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич
Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

Председатель Бешенковичского райисполкома Галина Унукович
Председатель Бешенковичского райисполкома Галина Унукович

В текущем году в Витебской области нужно убрать 391 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это на 9% больше, чем в 2019 году. Наибольший удельный вес в структуре зернового клина имеет пшеница (151 тыс. га), ячмень (70 тыс. га), зернобобовые (более 52 тыс. га) и около 47 тыс. га - рожь (из них около 12 тыс. га - гибридная). Массовую уборку хлеба в регионе планируют начать в первых числах августа. В жатве задействуют около 1350 комбайнов.-0-

Фото Александра Хитрова

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Теги
Витебская область уборочная Шерстнев
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