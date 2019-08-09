В Витебской области циклон Xaver стал причиной перебоев в электроснабжении

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Витебской области восстановили электроснабжение более 870 населенных пунктов, пострадавших в ночь с 8 на 9 августа во время циклона Xaver. Такая информация размещена на странице РУП "Витебскэнерго" в Twitter.

Дожди и сильный порывистый ветер, которые принес циклон Xaver, стали причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса Витебского региона. Временные отключения затронули населенные пункты практических всех районов области.

По состоянию на 8 часов 9 августа оперативно восстановлено электроснабжение 876 населенных пунктов, продолжаются работы по восстановлению нормальной работы 30 воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ. Перебои в электроснабжении еще испытывают потребители 134 населенных пунктов. В основном это небольшие деревни (до 50 жителей), куда для проведения ремонтных работ отправлен оперативный персонал.

Повреждения в распределительных сетях северного региона возникали из-за сильной ветровой нагрузки, изломов деревьев и падения веток на провода. РУП "Витебскэнерго" предпринимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ на поврежденных элементах сети. Для ускорения выполнения аварийно-восстановительных работ в наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные бригады и спецтехника.

В РУП "Витебскэнерго" создан ситуационный штаб по координации работ по ликвидации аварийных отключений. Энергетики просят граждан соблюдать осторожность, не приближаться ближе восьми метров к оборванным проводам линий электропередачи и немедленно сообщать о данных фактах в территориальные подразделения электрических сетей РУП "Витебскэнерго" или по телефону 144.-0-