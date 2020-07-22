В Витебской области ЦТ в основные дни сдавали почти 21 тыс. абитуриентов

22 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области централизованное тестирование в основные дни сдавали почти 21 тыс. абитуриентов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля региона.

"В централизованном тестировании в Витебской области приняли участие 20 937 человек (в 2019 году - 24 649). За нарушение порядка проведения ЦТ удалены два человека (один на математике - за мобильный телефон, второй на испытании по иностранному языку - за шпаргалку). В прошлом году такой инцидент был один", - уточнили в КГК региона.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля. С 25 июля начнется прием документов в вузы, в Витебской области их шесть.

Комитет госконтроля продолжает контролировать ход вступительной кампании. Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам принимают комиссии по контролю, которые есть в каждом учебном заведении, а также по телефонам горячих линий КГК области: в Витебске - 8 (0212) 37-61-82, в Полоцке - 8 (0214) 74-87-50 и Орше - 8 (0216) 51-09-27. Звонить можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв: 13.00 - 14.00).-0-