В Витебской области уборочная площадь зерновых увеличена на 54 тыс. га

23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области на 54 тыс. га увеличили уборочную площадь зерновых культур по сравнению с прошлогодней страдой. Об этом председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев заявил во время республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, все районы области приступили к уборке зерновых. Западные регионы начали 12 июля, что необычно рано для Витебской области. Так, в Браславском районе убрано 10% (там появился и первый экипаж-тысячник), Поставском - 12,5%, Шарковщинском - 11%. "Всего убрать нужно 354 тыс. га, что на 54 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время убрано 5%, урожайность составляет 30,1 ц/га", - сказал губернатор.

Николай Шерстнев акцентировал внимание на том, что все проблемы по уборке зерновых решаемы. "Единственный вопрос по обеспечению топливом встанет в августе, у нас основные работы будут проводиться в этом месяце. Это и уборка соломы, и пахота, и сев озимого рапса, и яровых. Для нас это очень сложный месяц", - отметил руководитель области.

В северном регионе страны осталось убрать 5 тыс. га рапса и 54 тыс. ярового рапса. В этом году его урожайность составляет 14,5 ц/га. Вытереблено 26% льна, на отдельных полях начали его прессовать. "Ситуация по льну контрастная. В Дубровенском и Оршанском районах она гораздо лучше прошлого года, в западных регионах здорово подгорели льны, но в целом надеемся, что волокна будет больше, чем в прошлом году", - сказал председатель облисполкома.

Продолжается и заготовка кормов, создано около 40 отрядов, которые задействованы только на этой работе. Сейчас основная задача для области за август распахать примерно 15-20 тыс. га земли. Это позволило бы получить дополнительную продукцию растениеводства.-0-