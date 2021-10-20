В Витебской области уровень добровольного исполнения налоговых обязательств вырос почти на 23%

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области уровень добровольного исполнения налоговых обязательств плательщиками по результатам камерального контроля за январь - сентябрь вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Всего за этот период налоговые органы направили свыше 2,4 тыс. уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года, что связано с возросшими возможностями ведомства по проведению мероприятий профилактического и предупредительного характера, которые проводятся без вмешательства в деятельность плательщиков.

После их рассмотрения плательщики уточнили налоговые декларации на общую сумму Br27,3 млн, которые дополнительно поступят в бюджет. Кроме того, по результатам камерального контроля сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета, уменьшена на Br25,2 млн, что почти в 2,2 раза больше, чем за 9 месяцев 2020-го. По оценке специалистов ведомства, такая динамика связана с ростом деловой активности субъектов хозяйствования, возросшим количеством операций и объемов выручки, что увеличивает возможность непреднамеренных ошибок и неточностей. Их предотвращение является основной задачей камерального контроля, а результаты за 9 месяцев свидетельствуют о повышении эффективности использования в Витебской области основного профилактического инструмента, добавили в пресс-службе.

В текущем году камеральные подразделения налоговых инспекций области усилили работу по выявлению плательщиков, использующих схемы минимизации налогообложения с целью получения необоснованной налоговой выгоды. В январе - сентябре в адрес субъектов хозяйствования, применявших агрессивное налоговое планирование, направлено 7 уведомлений, по которым 4 плательщика добровольно доплатили в бюджет Br2 млн налогов. Вместе с тем 3 субъекта не отреагировали на предложение налоговых органов скорректировать свои обязательства, им пришлось принудительно возместить в бюджет Br84 тыс. недоплаченных налогов. В качестве схем ухода от налогообложения чаще всего использовалось искусственное дробление бизнеса для того, чтобы получить возможность применять особые режимы налогообложения. Также для минимизации обязательств необоснованно применялись льготы, установленные для населенных пунктов сельской местности, отражалась в затратах, учитываемых при налогообложении, стоимость услуг, которые фактически не оказывались, и ряд других схем.-0-