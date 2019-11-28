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28 ноября 2019, 19:06

В Витебской области усилят профилактику производственного травматизма

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Профилактика производственного травматизма должна быть нацелена на среднее звено кадров. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич на заседании по вопросу исполнения в регионе Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров сообщил, что за 9 месяцев от внешних причин в области погибли 887 человек, что на 25 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 10 месяцев на производстве погибло 19 человек, что на 2 случая меньше, чем в январе-октябре прошлого года, тяжелые травмы получили 64 работника (в 2018-м - 60). Основные причины производственного травматизма остаются те же, что и в прошлом году: нарушение потерпевшими трудовой дисциплины, инструкций по охране труда, невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, личная неосторожность. Усугубляющим фактором зачастую является пьянство.

Критически оценил результаты работы по профилактике производственного травматизма в области председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. По его словам, местные власти, руководители предприятий и организаций серьезно не дорабатывают в данном вопросе. Об этом говорит статистика. Показатель погибших на производстве из расчета на 100 тыс. работающих за январь-сентябрь составил 3,5 человека - самый высокий среди всех регионов республики. При этом во всех других областях отмечаются положительные тенденции. "Дело в отношении к своей работе. Надо наводить порядок, устанавливать контроль там, где надо, зарплату людям вовремя выплачивать, тогда и эти вопросы сами снимутся", - убежден спикер.

Серьезно пересмотреть сложившиеся подходы в работе, усилить акцент на профилактику производственного травматизма и добиться безукоснительной дисциплины потребовал первый зампред облисполкома Олег Мацкевич. "Мы пишем планы, каждый вроде делает свое дело, а люди гибнут, в результате чего вся работа становится неэффективной", - констатировал он. И подчеркнул, что руководители на местах, ответственные за обеспечение охраны труда специалисты должны добиваться исправления всех выявленных нарушений. При этом профилактика должна быть нацелена на среднее звено кадров, среди которых зачастую и происходят недоработки. "Надо заставлять это делать: сразу устранять все выявленные нарушения", - подчеркнул первый зампред.-0-

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Витебская область травматизм
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