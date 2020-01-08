В Витебской области увеличат объем жилищного строительства в 2020 году

8 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на жилищное строительство и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в 2020 году по областной инвестпрограмме направят более Br100 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александр Шидловский.

В соответствии с планом, в нынешнем году в регионе планируется построить 335 тыс. кв.м, что на 10 тыс. кв.м больше по сравнению с уровнем прошлого года. "Это реальная цифра, с которой область может справиться в течение года. Тем более что строительно-монтажные работы за январь-ноябрь 2019 года выполнены на 124,9%, создан задел на этот год, и такие темпы планируется сохранить", - подчеркнул Александр Шидловский.

Новое жилье для уязвимых категорий граждан в текущем году будет возводиться практически в каждом районе области. Основные объекты расположены в Витебске. На областной центр приходится более 27% от всего объема строительно-монтажных работ, которые предстоит провести.

Кроме того, продолжится реализация проекта "Строительство социального жилья" с привлечением технико-экономической помощи правительства КНР. На третьем этапе запланировано возведение пяти жилых домов в Докшицах, Новолукомле, Сенно, Толочине и Орше. В последнем городе будет построен 108-квартирный монолит. Общая площадь жилья составит 14,9 тыс. кв.м (268 квартир). Всего за два этапа реализации проекта (декабрь 2017 года - сентябрь 2019-го) объем безвозмездных китайских инвестиций достиг Br30,2 млн, введено в эксплуатацию свыше 31 тыс. кв.м жилья.-0-