В Витебской области ужесточат спрос за непринятие мер по госрегистрации коммунальной недвижимости

15 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области на начало февраля зарегистрировано около 3,4 тыс. объектов коммунальной недвижимости, или 24,3% подлежащих регистрации, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Витебскоблимущество" Виктор Зайцев.

Всего за трехлетний срок (2020-2022) в области запланировано провести госрегистрацию почти 14 тыс. объектов. Таким образом, за оставшееся время до конца текущего года предстоит охватить этой процедурой около 10,6 тыс. единиц недвижимости, или 76%. Неудовлетворительные темпы регистрации вынуждают ужесточить ответственность должностных лиц за непринятие мер по госрегистрации, констатировал Виктор Зайцев. Одной из мер понуждения к работе в данном направлении рассматривается привлечение чиновников к административной ответственности, если темпы регистрации недвижимости в районе составляют менее 20%.

Наибольшее количество объектов коммунальной собственности зарегистрировано в Новополоцке (93%), Лепельском районе (75%), а также в комитете по архитектуре и строительству облисполкома (86%). Вместе с тем в 9 районах зарегистрировано менее 20% объектов, в том числе в Дубровенском (4%), Бешенковичском и Сенненском (по 7%).

Как показывает анализ ситуации, на финансирование работ по госрегистрации бюджетные организации вынуждены направлять ресурсы из госказны, а предприятия реального сектора экономики затрачивать собственные средства. Для более эффективной работы комитет "Витебскоблимущество" выработал комплекс предложений, подразумевающий принятие организационных решений на местном уровне по оптимизации финансовой нагрузки. Так, одной из мер рассматривается освобождение юрлиц от перечислений части средств в бюджет от сдачи в аренду коммунального имущества с направлением высвободившихся денег на регистрацию.

Кроме того, в ряде районов уже вступили в силу решения о финансировании работ по госрегистрации за счет средств от продажи коммунальных активов. Еще одним источником ресурсов на эти цели могут быть бюджетные деньги, дополнительно выделяемые по решению районных властей.-0-