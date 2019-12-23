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23 декабря 2019, 16:05

В Витебской области в 2020 году планируют запустить несколько инвестпроектов

Николай Шерстнев. Фото из архива
Николай Шерстнев. Фото из архива

23 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в 2020 году планируют приступить к реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил сегодня на сессии Витебского областного Совета депутатов председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

В промышленности северного региона в 2020 году продолжится реализация крупных проектов в нефтепереработке, завершится строительство первой очереди завода по выпуску металлического листа и белой жести в Миорах. На Новополоцком заводе технологических металлоконструкций планируется запуск нового цеха сварного решетчатого настила. Литовская компания приступит к реализации проекта по строительству лесопильного завода и производству мебели. Объем инвестиций составит $57 млн.

"Компания "Акитама" запланировала строительство трех заводов по переработке низкосортной древесины в пеллеты в объеме 280 тыс. куб.м с общей суммой инвестиций $19 млн в Витебске, Полоцке и Докшицах. Витебская лесопилка запустит новый деревообрабатывающий комплекс", - отметил Николай Шерстнев.

В Витебской области продолжается работа по улучшению качества воды. В текущем году строятся 58 объектов водоснабжения и канализации. До конца года будут введены 44 станции обезжелезивания, в 2020 году - 40. Кроме того, в новом году за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития продолжится строительство 80 станций обезжелезивания. Это позволит до 2022 года улучшить качество водоснабжения для 30 тыс. жителей сельской местности.

Сегодня в облисполкоме прошла сессия Витебского областного Совета депутатов, на которой приняли бюджет на 2020 год. По словам председателя облсовета Владимира Терентьева, часть средств пойдет на глобальные проекты для региона. Это строительство Полоцкого путепровода в Витебске, прохода, который соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево, завершение возведения школы №47 в областном центре, реконструкция корпусов областного онкодиспансера, моста и кадетского корпуса в Полоцке, а также других объектов. "Как и в прошлые годы, бюджет сохранит социальную направленность - на нее пойдет более 60% средств", - сообщил Владимир Терентьев.-0-

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Теги
Витебская область инвестиции промышленность Шерстнев
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